Tardelli: “Juventus-Inter? Il derby d’Italia è sempre una partita importante”

Marco Tardelli ha commentato la vittoria in Champions League dell'Inter, prossima avversaria in campionato della Juventus

redazionejuvenews

Dopo la brutta sconfitta in campionato contro la Lazio, l'Inter si è subito rialzata in piedi, vincendo l'importantissima partita di Champions League contro lo Sheriff. Grazie ai tre punti conquistati ieri sera la squadra di Simone Inzaghi può ancora sperare nella qualificazione al turno successivo, che ora sembra decisamente più probabile. Al termine della partita Marco Tardelli ha commentato il match dicendo: "Mi è piaciuta l'Inter, ha giocato un buon calcio e ottenuto una vittoria convincente. Erano tre punti fondamentali, così come lo saranno quelli in palio fra tre settimane. Per passare il girone bisogna vincere una partita in trasferta, ed è molto più facile farlo in Moldavia che a Madrid".

Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà la Juventus di Massimiliano Allegri. Si prospetta una partita ricca di emozioni e dal risultato apertissimo: entrambe le squadre hanno infatti bisogno di vincere per continuare la rincorsa al Napoli di Luciano Spalletti. "Il derby d'Italia è sempre il derby d'Italia - ha continuato Tardelli -, darà indicazioni sul prosieguo della stagione ma non ancora definitive. Mi sembra che l'Inter stia facendo bene in questa prima parte di stagione, ha perso un paio di partite che non meritava di perdere. I sette punti di ritardo dal Napoli si possono recuperare, i nerazzurri saranno in corsa per il titolo fino alla fine".

Per il match contro l'Inter, i bianconeri sperano di riuscire a recuperare Paulo Dybala, alle prese con un lungo infortunio. Il fantasista argentino è uno degli uomini chiave della squadra e la sua assenza sarebbe sicuramente pesante in una partita così difficile. L'Inter, infatti, nonostante le molte vendite rimane la squadra campione in carica, sicuramente una delle più pericolose di tutta la Serie A. Il nuovo acquisto Dzekoha saputo colmare al meglio l'assenza di Lukaku, diventando di fatto il bomber e trascinatore della squadra. Riuscirà la difesa bianconera a fermarlo?