Zenit-Juventus: le curiosità sul match

Questa sera la Juventus in campo contro la squadra russa nella terza giornata della fase a gironi della Champions League

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro lo Zenit per la quarta giornata della fase a giorni della Champions League. I bianconeri cercheranno la vittoria per mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno, in un campo ostico e con un clima che non aiuterà di certo la squadra di Massimiliano Allegri. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha presentato la partita e le statistiche che la riguardano, con alcune curiosità relative alle sfide passate tra le due squadre.

"PRECEDENTI - Zenit San Pietroburgo e Juventus si sono affrontati in precedenza soltanto nella fase a gironi della Champions League 2008-09: vittoria per 1-0 dei bianconeri a Torino e pareggio per 0-0 in Russia.

LA JUVE E LA RUSSIA - In tutte le competizioni europee, la Juventus non ha mai perso negli otto precedenti confronti contro squadre russe (7V, 1N), segnando 18 gol e subendone soltanto tre, anche se l’unico match in cui i bianconeri non hanno vinto è stato quello in casa dello Zenit del novembre 2008.

FEDE, STRISCIA APERTA - Federico Chiesa ha segnato in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League con la Juventus. L'ultimo giocatore ad andare a bersaglio per quattro match di fila con i bianconeri nella competizione è stato Mario Mandzukic, nell’ottobre 2017, mentre l'unico italiano a esserci riuscito con la Juventus è stato Alessandro Del Piero, che ha trovato il gol per cinque gare consecutive due volte (nel 1995 e nel 1997).

CLEAN SHEET - La Juventus ha vinto le ultime quattro partite della fase a gironi di Champions League senza subire gol, due delle quali in trasferta: 3-0 contro il Barcellona, nel dicembre 2020, e 3-0 contro il Malmö, lo scorso settembre.

ZENIT IN CASA - Lo Zenit San Pietroburgo ha perso solo una delle ultime cinque partite casalinghe contro avversarie italiane in competizioni europee (2V, 2N): l'unica sconfitta è arrivata contro il Milan in Champions League nell'ottobre 2012." (Juventus.com)