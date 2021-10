Tra il ritorno in campo e il rinnovo: la Juventus aspetta Dybala

Dybala è al centro dei pensieri di tutti i tifosi della Juventus: quando tornerà in campo? Rinnoverà il contratto?

Inizio di stagione sfortunato per Paulo Dybala, che ha già dovuto fare i conti con diversi problemi fisici . Contro la Sampdoria l'argentino è uscito dal campo dolorante, ma quello che sembrava dover essere un problema di poco conto si sta rivelando ben più serio. Il classe 1993 ha smaltito completamente l'infortunio ma il rischio ricadute è ancora alto e per questo l'argentino non ci sarà contro lo Zenit in Champions League. La Joya riposerà ancora qualche giorno, così da essere al meglio (si spera) in vista del big match di campionato contro l'Inter. Se i bianconeri dovessero vincere si porterebbero a quota 17 punti, tanti quanti i nerazzurri. Vietato quindi sbagliare.

L'altro grande punto di domanda attorno a Dybala è legato al suo rinnovo. Il contratto della Joya con la Juventus è infatti in scadenza a giugno 2023, ma la trattativa sembra ad un ottimo punto. Fino alla passata stagione il fantasista argentino sembrava quasi destinato ai saluti, messo in ombra da un certo Cristiano Ronaldo. L'addio del portoghese ha invece aperto nuove possibilità per l'ex Palermo, che ora vuole tornare ad essere al centro del progetto, anche economicamente. Dybala vuole infatti un corposo aumento di stipendio, che lo renda il giocatore più pagato in casa Juventus. In questo momento la situazione economica bianconera non è delle migliori ma la dirigenza potrebbe pensare di fare uno strappo alla regola e accontentare le richieste del giocatore. In questi giorni Jorge Antun, agente di Dybala, è atteso a Torino: che sia la volta buona per la tanto attesa fumata bianca?