Juventus e Inter: Szczesny e Handanovic non convincono. E ora?

I due estremi difensori di Juventus e Inter stanno affrontando un momento complesso della loro carriera. I due club si guardano attorno...

L'inizio di stagione della Juventus è stato pieno di problemi, alcuni inaspettati. Cristiano Ronaldo, ad esempio, ha lasciato i bianconeri a pochi giorni dalla fine dell'estate, costringendo la dirigenza a rimpiazzarlo in fretta e furia. Al suo posto è arrivato Kean, un giocatore giovane e di prospettiva, ma che forse non può essere abbastanza per sostituire un fuoriclasse come il portoghese. L'altro grande dilemma di questo campionato riguarda il portiere, Wojciech Szczęsny. L'estremo difensore bianconero è stato per anni un punto fermo in casa bianconera, portiere affidabile su cui poter contare nelle situazioni più difficili. Quest'anno invece le cose non sono andate proprio in questo modo.