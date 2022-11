Juventus-Inter, le sfide storiche del passato: da Boniperti ad Altobelli

La Juventus, domenica sera, affronterà l'Inter in una sfida decisiva per il prosieguo del campionato e della stagione. Tra le due squadre c'è una grande rivalità, e nel passato ci sono state tante partite emozionanti ed iconiche, come riportato dal sito ufficiale bianconero: "Juventus-Inter è una grande classica del calcio e i precedenti in campionato sono fortemente caratterizzati in bianconero. Su 89 gare, sono ben 61 le vittorie della Signora, a fronte di 16 pareggi e 12 sconfitte. Tra i Derby d'Italia più belli, ci sono quelli disputati al Comunale. Le foto traducono l'enorme passione popolare, visibile in una cornice di folla che sugli spalti lasciava ben pochi spazi vuoti. BRIO E IL FUTURO COMPAGNO Sergio Brio e Alessandro Altobelli si sono ritrovati anche compagni di squadra successivamente. Qui siamo nel 1985-86 e la Juve vince 2-0 con una rete per tempo ad opera di Platini e Bonini. La Signora è impegnata nella corsa scudetto, i nerazzurri sono molto distanti come succede per quasi tutto il decennio, a eccezione della testa e della coda.