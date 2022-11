Le probabili formazioni di Juve-Inter: Chiesa e Brozovic ci saranno?

In vista del Derby d'Italia tra Juve e Inter, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Terminate le competizioni europee, è già il momento di pensare alla Serie A. Domenica alle 20:45 andrà in scena una sfida di fondamentale importanza, il Derby d'Italia. Per i bianconeri dopo il pessimo inizio di stagione e l'eliminazione dalla Champions League vincere sarà decisivo. Battere la squadra di Simone Inzaghi non sarà però facile. Ma come scenderanno in campo Juve e Inter? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

Massimiliano Allegri è ancora alle prese con una lunga serie di infortuni, ma come detto al termine del match contro il PSG dovrebbe poter contare su Bremer, Vlahovic e Di Maria. Oltre a loro anche Chiesa sarà a disposizione, anche se difficilmente l'attaccante italiano partirà titolare dal primo minuto. Niente da fare invece per Paredes, McKennie e Pogba, ancora ai box. I bianconeri scenderanno quindi in campo con un 3-5-2, con Szczesny in porta. Danilo, Bremer e Alex Sandro andranno a comporre la difesa, mentre Cuadrado e Kostic agiranno sulle fasce. A centrocampo spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot, tandem d'attacco composto da Vlahovic e Milik.

In casa Inter Simone Inzaghi è pronto a mettere in campo il miglior 11 a disposizione. Brozovic potrebbe essere convocato mentre l'unico titolare assente sarà Lukaku. In porta Onana, con Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa. Dumfries e Dimarco esterni di centrocampo, con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella in mezzo al campo. In attacco spazio a Lautaro Martinez e Dzeko.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi