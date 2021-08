Paradosso in Serie A: Juventus favorita anche senza acquisti

Nonostante non abbia fatto acquisti, dopo l'addio di Lukaku la Juventus è diventata di diritto la favorita al titolo.

Lo scorso anno è stato uno dei più deludenti della storia recente della Juventus. Dopo 9 anni di dominio incontrastato in Serie A, i bianconeri hanno terminato la stagione al quarto posto, raggiunto per un soffio all'ultima giornata. Sin da subito è sembrato necessario un cambio repentino di rotta e non a caso Allegri è stato richiamato sulla panchina della squadra. Max ha subito individuato il punto debole della squadra nel centrocampo, chiedendo alla dirigenza rinforzi di spessore, che però non sono ancora arrivati.Manuel Locatelli rimane l'obiettivo numero uno per la mediana bianconera, mentre Miralem Pjanic è un'idea tanto interessante quanto costosa. A poco più di 10 giorni dall'inizio del campionato, la Juventus è la stessa squadra dello scorso anno... eppure ora è la favorita al titolo.

Effetto Allegri? Sì, ma non solo. A fare la differenza in questo caso non è tanto la Juventus, quanto i suoi avversari. L'Inter Campione d'Italia è al centro di una serie di gravissimi problemi economici e nel giro di pochi mesi ha perso Conte e Hakimi e si appresta a salutare Lukaku. I nerazzurri dovranno praticamente ripartire da zero, con un nuovo allenatore e senza due dei suoi migliori uomini. Il Milan invece ha perso Donnarumma e Calhanoglu, ma non ha fatto acquisti di spessore. Per lo meno Pioli è rimasto saldo alla guida dei rossoneri.

La Juventus al contrario delle altre pretendenti al titolo non ha venduto praticamente nessuno, ha avuto la forza di difendere i propri giocatori. Con un nuovo allenatore e con una rosa di livello, i bianconeri sono diventati di diritto i favoriti, per i demeriti degli avversari. Inutile però adagiarsi sugli allori, sarà necessario concludere almeno un colpo a centrocampo. Molto spesso essere i favoriti non è d'aiuto: sarà necessario andare a vincere lo scudetto sul terreno di gioco.