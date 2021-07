Calciomercato Roma, cessione del centrocampista ad un passo

Cessione del centrocampista ad un passo: l'agente conferma tutto e Tiago Pinto è a lavoro per la sua cessione

Si sta cercando, dunque, una soluzione. Soluzione che è stata trovata probabilmente in Francia e la destinazione è stata confermata dal suo agente , Marcelo Simonian, ai microfoni di LR24 ha aperto alla possibilità di un ritorno in Ligue 1: "Il Monaco è una possibilità. Si tratta di un club che Javier apprezza". Per chi non l'avesse ancora capito, stiamo parlando di Javier Pastore. Il centrocampista argentino ha un ingaggio troppo alto e la sua avventura alla Roma è risultata un vero e proprio fallimento per il rapporto qualità-prezzo anche a causa dei suoi infiniti infortuni.

Ora il "Flaco" sta cercando una soluzione alternativa ed il Monaco sembra una pista giusta e percorribile. Un ritorno in Francia sarebbe anche molto gradito al giocatore che negli anni scorsi ha giocato già al PSG. Nel club biancorosso sarebbe forse il suo ultimo grande contratto in un top club europeo. Per concludere la carriera, Pastore vorrebbe infatti tornare al Talleres, la prima squadra professionista in cui l'argentino ha giocato. Con il club albiceleste si era già aperta una trattativa in questa sessione di mercato, ma il presidente del Talleres aveva escluso l'affare Pastore con queste parole: "Pastore vuole continuare a giocare in Europa. Prima o poi tornerà, ma non ora. Da noi la porta è sempre aperta per lui".