Juventus-Inter, storia di una lunga rivalità: da Calciopoli al 9-1

La partita tra Juventus e Inter è una gara che non può essere considerata come le altre, visti i trascorsi e gli episodi del passato.

di Mattia Cinelli

Questa sera, tra qualche ora, andrà in scena il derby d'Italia, partita storica, che porta con sé tanti frammenti del calcio italiano. Juventused Intersi sono affrontate ben 245 volte, e forse solo questo dato basta che capire la rivalità tra le due squadre. Infatti, sia i nerazzurri che i bianconeri si considerano acerrimi rivali tra di loro, quasi, se non di più, come i rispettivi derby con Milan e Torino. Ma quali sono stati i momenti che hanno acuito questo antagonismo così forte?

Partendo dal dopoguerra e i primi albori del campionato di Serie A, impossibile dimenticare il 9-1 inflitto dalla Juventus ai rivali lombardi, situazione che scaturì dalla protesta del patron nerazzurro Angelo Moratti, che per protesta mandò in campo la Primavera. Da menzionare certamente anche la partita del 1997-98, la gara Scudetto del famoso scontro tra Ronaldo e Iuliano, episodio che ancora oggi suscita dubbi e polemiche. Quattro anni più tardi "il 5 maggio" acuì ancora la rivalità, con l'Inter, che in vantaggio all'ultima giornata, perse il Tricolore in favore della Vecchia Signora.

Ultima, ma non per importanza, la vicenda relativa a Calciopoli, con la Juventus che fu retrocessa da prima in classifica, ed i nerazzurri che, essendo arrivati terzi, ottennero lo Scudetto, con una coda di polemiche che si trascina ancora oggi, tra Tribunali, social e frecciatine.