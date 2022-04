Juventus-Inter, le probabili formazioni. Cambio modulo per Allegri

Dopo una lunga attesa, stasera si giocherà il Derby d'Italia. Allegri sembra intenzionato a cambiare l'assetto. Ecco le scelte dei tecnici.

L'attesa è finita: oggi è il giorno del Derby d'Italia . Stasera la Juventus ospiterà l' Inter all'Allianz Stadium. I bianconeri e nerazzurri si sfideranno in quella che potrebbe essere una delle partite più importanti della stagione . Per entrambe sarà fondamentale portare a casa i tre punti. Da una parte la squadra di Massimiliano Allegri, che ormai ha consolidato quarto posto ed è a un solo punto dal terzo (anche se l'Inter ha giocato una partita da recuperare con il Bologna). Dall'altra la formazione di Simone Inzaghi, pronta a tenere a distanza i bianconeri e a continuare la sua corsa verso lo Scudetto. Tra infortuni e pausa nazionali, entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con diversi giocatori non al meglio della condizione: ma chi giocherà? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Per la Juventus sembra ormai finito il calvario degli infortuni. Dopo diverse settimane di emergenza, l'infermeria si sta ormai svuotando e gli unici assenti saranno i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. Massimiliano Allegri sta pensando a schierare i suoi con un 4-2-3-1. Tra i pali Szczesny. In difesa la coppia centrale formata da Chiellini e de Ligt, con Danilo e Alex Sandro esterni. In mediana ci sono i rientranti Locatelli e Zakaria, che è in vantaggio su Arthur. Davanti invece un terzetto composto da Cuadrado, Dybala e Morata, che dovrebbe spuntarla su Bernardeschi e Rabiot, alle spalle dell'unica punta centrale Vlahovic.