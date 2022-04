Juve, buon compleanno, Adrien! Rabiot compie oggi 27 anni

Il centrocampista francese festeggia oggi gli anni. Ma i veri festeggiamenti i bianconeri sperano di farli stasera dopo il Derby d'Italia.

Giornata importante per la Juventus, che stasera sarà impegnata nella sfida contro l'Inter. Ma oggi è anche il compleanno di Adrien Rabiot, nato il 3 aprile del 1995 a Saint-Maurice. Ecco il comunicato con gli auguri del club: "Compleanno speciale per Adrien Rabiot. Già: oggi non si spengono solo le candeline sulla sua torta di compleanno (27, per la precisione) ma lo sguardo suo, e di tutta la squadra, sarà ovviamente dedicato a quello che accadrà questa sera, all'Allianz Stadium. Perché la cosa più importante, per lui e per tutti noi, sarà che il regalo di compleanno arrivi verso fine giornata, con una grande prestazione nel Derby d'Italia. Quindi tanti auguri da parte di tutti noi, Adrien, e che sia una grande giornata, dal mattino... fino alla sera! Buon compleanno!" (Juventus.com)

In totale in questa stagione Rabiot ha totalizzato 36 presenze con la Juventus, di cui 25 in campionato, con 2 assist, 7 in Champions League, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana. Il centrocampista francese, complice l'emergenza a centrocampo, che ha visto mancare contemporaneamente Weston McKennie, Denis Zakaria e in seguito anche Manuel Locatelli, che era risultato positivo al Covid, ha trovato molto spazio. L'ex Paris Saint-Germain infatti è sceso in campo dal primo minuto nelle ultime sette gare di Serie A, contro Verona, Atalanta, Torino, Empoli, Spezia, Sampdoria e Salernitana. Così come è stato titolare nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal e nella semifinale di andata di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina.

Stasera invece dovrebbe partire dalla panchina. Massimiliano Allegri infatti sembra orientato a schierare una mediana a due con Locatelli e Zakaria, per schierare tre uomini dietro a Vlahovic, che dovrebbero essere Cuadrado, Dybala e Morata. Ma chissà che non possa entrare a partita in corso e farsi un regalo di compleanno con una grande prestazione.