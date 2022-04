Juve, è il giorno del Derby d’Italia: ecco le statistiche

Stasera finalmente ci sarà l'attesissima partita contro l'Inter. In palio ci sono il terzo posto e i sogni scudetto per questo rush finale.

redazionejuvenews

Dopo due settimane di attesa per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, finalmente ci siamo. Stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium la Juventus ospiterà l'Inter nel Derby d'Italia. Una partita da sempre molto sentita, per la grandezza dei club e la storica rivalità. Ma questa gara avrà anche un valore importante per la classifica. Le due squadre si presentano separate da un solo punto: l'Inter è a quota 60, la Juve a 59. Con una vittoria, la squadra di Allegri si porterebbe quindi al terzo posto, scavalcando i nerazzurri di Inzaghi, continuando la rimonta verso la vetta. Andiamo a vedere la presentazione del match, pubblicata sul sito ufficiale della Juventus.

"MATCHDAY STATION | JUVENTUS - INTER

Nelle ultime nove gare di campionato l’Inter ha raccolto appena 11 punti (2V, 5N, 2P), ben 10 in meno dei bianconeri, che in questo parziale sono primi come punti conquistati in Serie A (21) – l’Inter sarebbe nona in questa parziale graduatoria. La Juventus è la squadra con la striscia aperta più lunga d’imbattibilità in questa Serie A: 16 gare (11V, 5N). Dal 30 novembre ad oggi solamente due squadre nei maggiori cinque campionati europei non hanno perso nemmeno una volta (i bianconeri e il Siviglia, che però conta una gara in meno, 15). Inter (15) e Juventus (10) sono due delle tre squadre che hanno segnato più reti di testa nella Serie A in corso, in mezzo tra loro troviamo la Lazio (11).

Nessuna squadra ha collezionato più clean sheet della Juventus in questo campionato (13 come il Napoli), mentre solo il Torino (3 esatti di media) subisce meno tiri nello specchio in media a partita rispetto ai bianconeri (3.1) – l’Inter è sesta in questa classifica con 3.6 tiri in porta concessi a match. L’Inter è la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (ben 19), anche perché è una delle quattro formazioni che vanta il maggior numero di gol segnati nell’ultima mezz’ora di gioco (22 reti, come Atalanta, Lazio e Verona)".