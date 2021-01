Chiesa: “Teniamo tantissimo alla Coppa Italia e vogliamo arrivare fino in fondo”

TORINO – La Juventus conquista le semifinali di Coppa Italia. Dopo aver battuto nei quarti di finale la SPAL di Pasquale Marino, la squadra allenata da Andrea Pirlo accede al turno successivo della competizione nazionale. La partita si è conclusa per 4-0, grazie alle reti di Alvaro Morata su rigore, di Gianluca Frabotta, di Dejan Kulusevski e di Federico Chiesa. Appena dopo il fischio finale del match, proprio il numero 22 ha analizzato il match ai microfoni di Rai Sport. Ecco le parole di Federico Chiesa:

“Noi teniamo tantissimo a questa Coppa e vogliamo arrivare in fondo in goni competizione. Volevamo vincere, ma ora pensiamo alla partita di sabato con la Samp e poi alla grande semifinale che ci aspetta. Abbiamo degli impegni ravvicinati, ma siamo una grande squadra e ci faremo trovare pronti. Siamo la Juve e qua ci chiedono sempre di vincere. Io devo continuare a fare queste prestazione e a dare tutto per la squadra e per la società che mi ha voluto fortemente questa estate. Devo continuare a dare il meglio: questa è la strada”.

