Juventus-Inter, gli ex della sfida: da Vidal a Cannavaro

Juventus-Inter sarà anche una partita piena di ricordi incrociati. Tantissimi gli ex della gara, da Vidal a Tardelli, passando per Cannavaro.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la delusione Champions, dovrà affrontare nella prossima gara di campionato l'Inter, in una sfida dai mille ricordi e intrecci. Ecco il comunicato del club bianconero sui doppi ex del match: "Juventus-Inter è il Derby d'Italia e nella partita ci sono sempre stati unn po' di ex in campo. Per passaggio o diretto o più lontani nel tempo, com'è il caso di Candreva impegnato nello Juventus-Inter di tre anni fa: un'avventura breve a Torino nel 2010, l'approdo a Milano nel 2016. ARTURO VIDAL Ha giocato in entrambi i club, ha segnato con tutte e due le squadre negli scontri diretti. Ma è indubbio che il legame di Arturo Vidal con la gente bianconera sia fortissimo e lui non ha mai nascosto un sentimento di appartenenza verso chi per primi ne ha fatto apprezzare le doti in Italia.

FABIO CANNAVARO L'esultanza in un Juventus-Inter vinto da parte di un ex. Ma a Milano Fabio Cannavaro ha vissuto un periodo non facile, rinascendo poi a Torino. Fino a diventare il leader della Nazionale che a Berlino si è laureata campione del mondo. EDGAR DAVIDS Un'incursione di Edgar Davids in Juventus-Inter del 2001-02, la stagione nella quale si vive uno dei momenti più alti del duello fra le due squadre, culminato nel sorpasso del 5 maggio. L'olandese è uno dei trascinatori bianconeri dal 1997 al 2004. Il passaggio all'Inter non è diretto perché c'è di mezzo un'esperienza nel Barcellona.

LUCIANO BODINI Un'uscita in presa di Bodini in un Juventus-Inter. Pochi ricordano che il vice Zoff (e poi in lotta con Tacconi per un posto da titolare) ha chiuso la carriera come terzo portiere all'Inter nel 1990-91, senza però fare neanche una presenza perché “chiuso” da Zenga e Malgioglio. MARCO TARDELLI Una foto davvero straordinaria che racchiude una storia intera. Perché in nerazzurro si vede una delle bandiere della Juventus, Marco Tardelli, un decennio in bianconero e una breve esperienza all'Inter di due stagioni. Accanto c'è Michel Platini, che con lui ha giocato e che con l'Inter firmò un pre-contratto nel 1978, quando le frontiere del calcio italiano erano ancora chiuse. Successivamente, sarebbe arrivato alla Juve, cambiando la storia sua e del club dove ha regalato magie infinite".