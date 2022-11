Del Piero: “Rabbia chiave per futuro Juve, con l’Inter tirare fuori l’orgoglio”

"La partita contro il PSG da una visione positiva verso il futuro piuttosto che rimpianti, perché sono state poche le volte che la Juve ha fatto bene. Ha fatto bene contro il Maccabi Hiafa in casa e contro il PSG sia fuori che in casa ma nelle partite che doveva vincere ha fatto male. La rabbia è indubbiamente una delle chiavi di lettura per il futuro, come il recupero degli infortunati. Ovvio che in questo contesto mi sembra giusto che Allegri non voglia troppi fuochi d'artificio dopo aver perso perchè nel complesso hai perso 5 volte su 6 e vai in Europa League per una fortuna astrale. Sa benissimo quale sia la condizione della sua squadra".