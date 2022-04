Juventus, i convocati per la sfida contro l’Inter: Bonucci recupera

La Juventus ha comunicato i i convocati per la delicata sfida di stasera contro l'Inter. Recuperano Bonucci e Zakaria.

E' tutto pronto, questa sera alle 20,45 Juventus e Inter si sfideranno, in una partita fondamentale per lo sorti del campionato e dello Scudetto. I bianconeri arrivano alla gara dopo un filotto di risultati utili consecutivi molto importanti, ovvero 9 vittorie e 4 pareggi, infatti la Vecchia Signora, in Serie A, è imbattuta da novembre. I nerazzurri, invece, nelle ultime partite hanno faticato molto e dalla sconfitta con il Milan nel derby, i ragazzi di Inzaghi non hanno più trovato la bussola, perdendo diversi punti per strada e scendendo al terzo posto in classifica, che ora è anche a rischio, perché se la Juventus questa sera dovesse vincere potrebbe scavalcare proprio la squadra milanese. Infatti, nel bene o nel male, una delle due squadre, o eventualmente ambedue, potrebbero dire addio al sogno Scudetto, visto che un'eventuale pareggio, con conseguente vittoria di Milan e Napoli, potrebbe praticamente escludere entrambe le squadre dalla lotta al titolo.

Massimiliano Allegriha diramato la lista dei convocati e ci sono diverse buone notizie per il tecnico toscano. Recuperati infatti Bonucci, Zakaria e Alex Sandro da rispettivi infortuni muscolari, mentre sono ancora out- e lo saranno per tutta la stagione-Chiesa e Kaio Jorge. Fuori dalla lista anche McKennie, che, però, a differenza dell'ex Fiorentina e del brasiliano, potrebbe tornare per le ultime partite della stagione, invece squalificato Luca Pellegrini. In vista della formazione, dei tre recuperati, Alex Sandro e Zakaria probabilmente potrebbero partire dal 1', mentre Bonucci, che ha disputato anche qualche minuto con la Nazionale italiana nel match contro la Turchia di martedì scorso, dovrebbe partire dalla panchina, per poi entrare nell'ultima mezz'ora in caso di necessità, magari per sostituire il suo compagno di reparto Chiellini, già alla seconda partita in una settimana.