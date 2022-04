Juventus, torna il 4-2-3-1: il precedente fa ben sperare

Questa sera, nella partita tra Juventus e Inter, dovrebbe essere rispolverato il 4-2-3-1, modulo che ricorda momenti gloriosi.

Questa sera alle 20,45 la Juventus scenderà in campo contro l'Inter nella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri, per sognare ancora lo Scudetto, devono per forza vincere, visto che, in caso contrario, il tricolore potrebbe essere già svanito per i ragazzi di Massimiliano Allegri. La gara però non sarà per nulla semplice, visto che di fronte alla Vecchia Signora ci saranno i nerazzurri, che attualmente in classifica sono un punto avanti rispetto al club piemontese, nonostante la Beneamata abbia ancora una partita da recuperare, ovvero il match contro il Bologna, rinviato a gennaio per i troppi casi covid. L'incontro sarà praticamente un dentro o fuori per entrambe le squadre, che arrivano da due momenti di forma praticamente opposti.