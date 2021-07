Chievo fuori dalla Serie B, Juventus e Inter provano il colpo a sorpresa

Il Chievo non è stato ammesso alla prossima Serie B e per questo molti giocatori lasceranno il club. Juventus e Inter provano il colpo.

redazionejuvenews

Nella giornata di ieri è stato respinto il ricorso alla sentenza che dichiarava il Chievo fuori dalla prossima Serie B . Di conseguenza il Cosenza sarà ripescato e andrà in B. Saranno diversi i giocatori che lasceranno quindi i gialloblù per trasferirsi in altri club. Le squadre di Serie A e B potranno attingere dall’organico del Chievo, dato che i calciatori saranno svincolati. Su tutti spicca il nome di Samuele Vignato, fratello minore di Emanuel Vignato in forza al Bologna.

Il giovane del 2004 è seguito da tempo dai top club italiani ed europei. Nel 2018 ad informarsi su Samuel è stato addirittura il Bayern Monaco. Il Monza di Berlusconi aveva fatto una proposta importante per acquistare il giovane trequartista, ma era stata respinta. Nello scorso campionato primavera Vignato ha segnato15 gol e fornito 12 assist, numeri importanti accompagnati da tanti colpi di classe. Con il Chievo costretto a cederlo è probabile che si scateni un’asta per lui, Inter e Juventus sono le maggiori indiziate per assicurarsi le prestazioni future del giovane talento. A confermare l'interesse per il giovane talento del Chievo ci ha pensato Gianluca di Marzio, che ieri ha detto: "Vignato junior piace tanto a Inter e Juve, lo vogliono entrambe ora che può liberarsi dal Chievo. Ci aveva provato il Monza per 2.8 milioni, erano stati rifiutati; ora Inter e Juve fanno sul serio".

Le due big di Serie A sono molto interessate al giovane talento italiano e sono pronte ad acquistarlo a prezzo di saldo. La Juventus in particolare si è dimostrata una società particolarmente attenta al settore giovanile, puntando forte sia sulla Primavera che sull'Under-23 in Serie C. Vignato è sicuramente un prospetto di primissimo livello, abilissimo nello stretto e dal dribbling ubriacante, che potrebbe rivelarsi uno dei futuri fenomeni del calcio italiano. Vedremo chi riuscirà ad accaparrarsi il suo cartellino.