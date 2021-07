Under 23, ufficiale: Coccolo in prestito alla SPAL

Ufficiale: Coccolo in prestito alla SPAL

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota in cui ha ufficializzato il passaggio in prestito di Luca Coccolo alla SPAL. Il giocatore, nella prossima stagione, giocherà il campionato di Serie B con i biancocelesti. Questo il comunicato ufficiale sul sito bianconero: "La prossima stagione Luca Coccolo giocherà il campionato di Serie B con la maglia della SPAL: il difensore, classe 1998, si trasferisce a titolo temporaneo agli estensi. Per lui sarà la quarta avventura in prestito dopo quelle con le maglie di Perugia, Prato e Cremonese. Cresciuto in bianconero, ha collezionato 45 presenze con l'Under 19, vincendo nel 2016 il Torneo di Viareggio. In Under 23, dove ha indossato anche la fascia da capitano e vinto la Coppa Italia di Serie C nel 2020, sono state invece 71 le apparizioni. Ora è pronto per continuare il suo percorso di crescita. In bocca al lupo, Luca!".

Juventus Under 23 che proprio una settimana fa ha confermato il tecnico Lamberto Zauli sulla panchina bianconera, con un contratto fino al 30 giugno 2022. Questa la nota: "La Juventus Under 23 è pronta a cominciare la quarta stagione della sua storia. Il raduno è fissato per lunedì 19 luglio e a guidare la squadra ci sarà ancora Mister Lamberto Zauli, che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022.

Per lui sarà il terzo anno in bianconero. Approdato alla guida dell’Under 19 nella stagione 2019/20, l’ha condotta per la prima volta agli ottavi di finale di Youth League, ben figurando anche in campionato, dove non è stato possibile arrivare fino in fondo a causa della sospensione per la pandemia. Lo scorso anno è stato invece il primo alla guida dell’Under 23, in una stagione che ha visto la crescita di tanti ragazzi, testimoniata, oltre che da quanto fatto vedere in campo in Serie C, anche dalle chance ottenute in Prima Squadra".