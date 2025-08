Juventus, le informazioni sui biglietti per il match con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei biglietti per il match con l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La stagione 2025-26 sta per iniziare e l’Allianz Stadium è già pronto ad accogliere i tifosi bianconeri per l’inizio del nuovo campionato. Prosegue la vendita dei biglietti per i primi due match casalinghi contro Parma e Inter, iniziata martedì 15 luglio, alle ore 15:00 con una fase dedicata agli Juventus Member. Scopri la Juventus Membership e acquistala subito! JUVENTUS – PARMA | domenica 24 agosto alle ore 20:45 Martedì 15 luglio alle ore 15:00, tutti gli Juventus Member (J1897, Black & White, Stadium) potranno acquistare in anteprima i biglietti con uno sconto speciale. Giovedì 17 luglio alle ore 15:00 inizierà la vendita libera al pubblico a partire da 35€. Inoltre, in diversi settori delle tribune Est e Ovest, sarà disponibile la tariffa speciale Under 14 al 50% del prezzo intero. I tifosi bianconeri residenti nella provincia di Parma potranno acquistare solamente se in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il titolo di accesso”.

Le altre informazioni

“JUVENTUS – INTER | sabato 13 settembre alle ore 18:00 Martedì 15 luglio alle ore 15:00 solamente i J1897 Member avranno il privilegio di acquistare i biglietti prima di tutti gli altri ad un prezzo fortemente scontato. Lunedì 21 luglio alle ore 15:00 anche i Black & White e Stadium Member potranno accedere alla 2° fase di vendita acquistando i tagliandi alla tariffa loro riservata. Lunedì 18 agosto alle ore 15:00 comincerà l’eventuale vendita libera al pubblico dei posti residui disponibili – ulteriori informazioni saranno comunicate successivamente. Durante la propria fase di vendita riservata, gli Juventus Member potranno acquistare solamente in favore di altri possessori della stessa Membership. Gli adulti accompagnatori avranno la possibilità di acquistare i biglietti anche per i Junior e Young Member. L’accesso anticipato alle vendite e lo sconto sul prezzo del biglietto sono solamente alcuni dei vantaggi esclusivi che offre la Juventus Membership: a partire da 45€, scegli la tipologia più adatta a te e goditi i servizi per l’intera stagione 2025-26! Per entrambe le partite, i soci iscritti negli Juventus Official Fan Club possono già richiedere i biglietti al proprio JOFC di riferimento per l’acquisto a loro dedicato. Trova l’Official Fan Club più vicino a te e contattalo subito per l’iscrizione! Per vivere un’esperienza davvero indimenticabile, è disponibile anche un’ampia offerta di posti VIP con il servizio di hospitality: scopri ora i nostri Premium Club! Scopri i prezzi e tutte le informazioni di biglietteria e accedi subito all’Official Ticket Shop. Ti aspettiamo all’Allianz Stadium!