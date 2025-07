Hjulmand rompe con lo Sporting e ha già l’accordo con la Juventus

Il centrocampista danese vuole la Juventus, e con il club bianconero avrebbe già un accordo per l'ingaggio.

Morten Hjulmand è l’obiettivo numero uno per la Juventus per quanto riguarda il centrocampo. L’imminente partenza di Douglas Luiz, che si è scusato dopo l’assenza ingiustificata del 24 luglio al ritiro ma resta comunque in uscita, spinge i bianconeri a cercare una soluzione per il reparto centrale, che si trova al momento scoperto. Le discussioni con lo Sporting per il danese sono già avviate, e soprattutto con quest’ultimo la Juventus avrebbe già concordato un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione, stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport.

Manca l’accordo con lo Sporting

Quello che manca per la fumata bianca è proprio l’accordo economico con il club portoghese: quest’ultimo ha posto su Hjulmand una clausola di 80 milioni di euro, ma sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra inferiore: la Juventus non vorrebbe superare i 40 milioni più bonus, la richiesta della squadra biancoverde è di almeno tra 50-60. Si proseguirà a trattare, e in favore dei bianconeri potrebbe esserci proprio la cessione di quel Douglas Luiz che farebbe spazio a Hjulmand: dall’uscita del brasiliano la Vecchia Signora punta a ricavare circa 40 milioni di euro, da reinvestire nel mercato in entrata.

Le alternative per il centrocampo della Juventus sono tante, e vanno da Bissouma del Tottenham (che però è extracomunitario) ad André del Wolverhampton e Chukwuemeka del Chelsea.