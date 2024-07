Juventus, le informazioni sulla partnership della nuova stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle partnership per la nuova stagione.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Siamo pronti a dare il via a una nuova appassionante stagione calcistica, e con essa a far partire anche la stagione Juventus Membership – il programma di affiliazione bianconero pensato su misura per le esigenze dei tifosi più fedeli e vicini alla squadra: la strada più semplice per mantenere un filo diretto e un contatto con la Juventus, per far parte del Club e per poter partecipare a esperienze uniche riservate ai member. It’s our time: entra a far parte della famiglia bianconera! UN MONDO DI VANTAGGI Come sempre, essere Juventus Member, offre l’opportunità di accedere a numerosi vantaggi, tra cui l’accesso alle fasi di vendita riservata per l’acquisto dei biglietti per le partite ufficiali all’Allianz Stadium, la partecipazione a eventi esclusivi, la possibilità di usufruire di sconti e promozioni. JUVENTUS MEMBERSHIP 24/25 J1897 MEMBERSHIP – WELCOME PACK SPECIAL EDITION Dopo Michel Platini e Gianluca Vialli, la J1897 Membership torna a celebrare le stelle del passato e non solo: quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio alla Juventus vittoriosa guidata da Marcello Lippi proponendo all’interno del Welcome Pack la maglia esclusiva di Alessandro Del Piero della Finale Intercontinentale di Tokyo 1996 – l’apice delle strepitose annate colme di successi della Juventus della seconda metà degli anni 90!”.