Juventus, le informazioni sulla Membership 2024-25

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Siamo pronti a dare il via a una nuova appassionante stagione calcistica, e con essa a far partire anche la stagione Juventus Membership – il programma di affiliazione bianconero pensato su misura per le esigenze dei tifosi più fedeli e vicini alla squadra: la strada più semplice per mantenere un filo diretto e un contatto con la Juventus, per far parte del Club e per poter partecipare a esperienze uniche riservate ai member. It’s our time: entra a far parte della famiglia bianconera! UN MONDO DI VANTAGGI Come sempre, essere Juventus Member, offre l’opportunità di accedere a numerosi vantaggi, tra cui l’accesso alle fasi di vendita riservata per l’acquisto dei biglietti per le partite ufficiali all’Allianz Stadium, la partecipazione a eventi esclusivi, la possibilità di usufruire di sconti e promozioni. Juventus Membership 24/25 JUVENTUS MEMBERSHIP 24/25 J1897 MEMBERSHIP – WELCOME PACK SPECIAL EDITION Dopo Michel Platini e Gianluca Vialli, la J1897 Membership torna a celebrare le stelle del passato e non solo: quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio alla Juventus vittoriosa guidata da Marcello Lippi proponendo all’interno del Welcome Pack la maglia esclusiva di Alessandro Del Piero della Finale Intercontinentale di Tokyo 1996 – l’apice delle strepitose annate colme di successi della Juventus della seconda metà degli anni 90!”.