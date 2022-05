Juventus, terminato l’incontro per Pogba: trapela fiducia dal summit

Oggi è il giorno dell'incontro tra la dirigenza della Juventus e l'entourage di Pogba per capire la fattibilità di una possibile operazione.

La Juventus oggi è impegnata su due fronti: da una parte la partita con la Lazio , match in programma questa sera alle 20,45, dall'altra parte l'incontro con l'entourage di Paul Pogba . La seconda notizia, già nota da venerdì, sta facendo sognare tutti i tifosi, ma quello di oggi dovrebbe essere stato soltanto un incontro conoscitivo, per capire le intenzioni del francese e le richieste economiche. Infatti, per il calciatore del Manchester United , le opzioni sono principalmente due: quella di Madama e quella del Paris Saint-Germain , sicuramente più allettante dal punto di vista economico, visto che i parigini potrebbero anche arrivare ai 15 milioni che Pogba percepisce attualmente in Inghilterra.

Il summit è durato più di 5 ore, un primo tassello per portare avanti l'operazione, un innesto che potrebbe essere importantissimo per il club piemontese, sia dal punto di vista tecnico che economico. Infatti, considerando che Pogba è stato venduto sei stagioni fa per una cifra intorno ai 120 milioni, adesso il francese potrebbe tornare a Torino a parametro zero, senza tralasciare l'aiuto che arriverebbe dal Decreto Crescita, provvedimento che sconta il pagamento lordo per i lavoratori che arrivano dall'estero, firmando almeno un contratto biennale. Nella riunione potrebbe essere stato toccato l'argomento De Ligt, per quanto riguarda il rinnovo, oltre al futuro di Kean, Luca Pellegrini e Wijndal, altro obiettivo della Vecchia Signora per l'estate.