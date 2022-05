Juventus-Lazio: le statistiche del match

Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno presentato la partita in programma questa sera tra le mura amiche dell'Allianz stadium contro la Lazio

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Lazio, nell'ultima partita stagionale tra le mura amiche dell'AllianzStadium. Tanti spunti per questa sera, con Maurizio Sarri che tornerà nello stadio nel quale ha vinto lo Scudetto, e con Giorgio Chiellini e Paulo Dybala che giocheranno la loro ultima partita con la maglia bianconera davanti al loro pubblico.

In vista della sfida, la società di Torino ha pubblicato sul suo sito internet un report sulla sfida, con statistiche, curiosità e precedenti tra le due squadre.

"La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P); in generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria.

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 18 partite di campionato contro la Lazio; considerando le squadre attualmente in Serie A, i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro il Torino (22). La Lazio è la squadra contro cui Leonardo Bonucci conta più partecipazioni a gol in Serie A: cinque, tre gol (inclusa la doppietta su rigore nella gara di andata) e due assist contro i biancocelesti. Leo (cinque gol fino ad ora) potrebbe diventare solo il secondo difensore della Juventus capace di realizzare più di cinque gol in una singola stagione di Serie A negli anni 2000 dopo Igor Tudor (sei nel 2000/01).

Giorgio Chiellini ha segnato tre gol contro la Lazio in Serie A, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio (quattro) - ai biancocelesti ha segnato la sua prima doppietta nel massimo campionato, il 27 aprile 2008. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime 15 partite di campionato contro la Lazio (anche se solamente in tre delle ultime nove): dal 2014/15 in avanti, quella biancoceleste è la squadra contro cui i bianconeri contano più clean sheet, nove appunto." (Juventus.com)