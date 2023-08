Juventus in campo alla Continassa: prove per l’Udinese

I bianconeri si stanno allenando al centro sportivo in vista dell'esordio in Serie A in programma domenica ad Udine

La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa per l'allenamento in vista dell'esordio in campionato contro l'Udinese, in programma domenica allo Stadio Friuli di Udine. I bianconeri hanno disputato, negli scorsi giorni, l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, vincendo per 5-0. Dopo l'allenamento congiunto con l'Alessandria infatti, la squadra di Massimiliano Allegri ha vinto la partita disputata contro gli stessi avversari, grazie alla doppietta di Rugani, ed ai gol di Vlahovic, Pogba e Fagioli.

Ottime notizie quindi per Allegri: Vlahovic sembra essere in ottima forma, così come Fagioli, che verrà valutato fino all'ultimo per una possibile maglia da titolare. Discorso diverso per Pogba, che è tornato in campo a buoni ritmi, ma per il quale si procede con prudenza, per non ripetere quanto accaduto l'anno scorso con una ricaduta che gli ha fatto saltare anche il finale di stagione.

Per domenica la coppia d'attacco dovrebbe quindi essere formata da Chiesa e Vlahovic, con Weah che si candida con forza per una maglia da titolare. Dietro la linea sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo, con il centrocampo che sarà formato da Locatelli, Pogba ed uno tra Miretti e Fagioli. Sulle fasce infine, dovrebbero agire Kostic e Weah.