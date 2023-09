Juventus in campo alla Continassa: mattinata in palestra

La squadra è scesa in campo questa mattina per continuare gli allenamenti in vista della ripresa del campionato

La Juventus ha iniziato la nuova stagione ottenendo sette punti in tre partite, frutto di due vittorie e del pareggio arrivato nella prima partita casalinga contro il Bologna. Alla ripresa sarà proprio l'Allianz Stadium ad ospitare la sfida che attende i bianconeri: la squadra di Massimiliano Allegri giocherà contro la Lazio di Maurizio Sarri, in un impianto che ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Occhi sul primo big match della stagione quindi, con i bianconeri che hanno ripreso nella giornata di ieri gli allenamenti, dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Doppia seduta ieri per la squadra, mentre questa mattina i giocatori si sono recati in palestra per svolgere attività fisica.

La formazione si sta allenando a ranghi ridotti, visti i 13 giocatori partiti per i ritiri delle rispettive nazionali: a partire dalla prossima settimana gli stessi giocatori inizieranno a fare ritorno alla Continassa per unirsi al resto della squadra, con l'obiettivo di guadagnare i primi tre punti della stagione in casa, nel primo big match dell'anno.

