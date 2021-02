Juventus in campo al mattino

I bianconeri si ritroveranno questa mattina alla Continassa per preparare la sfida contro il Verona di sabato

redazionejuvenews

La Juventus è tornata alla vittoria lunedì sera nel posticipo della ventitreesima giornata della Serie A, dove ha battuto il Crotone per 3-0, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Weston McKennie. Il calciatore americano è entrato nella storia della Serie A diventando il calciatore americano più prolifico della storia, mentre il portoghese si è issato nuovamente in cima alla classifica dei marcatori, rispondendo al gol di Lukaku nel derby, che aveva proiettato il belga in cima alla classifica.

Una vittoria importante per la squadra di Andrea Pirlo che doveva riprendere morale e la via della vittoria dopo le due sconfitte subite contro il Napoli in campionato e il Porto in Champions League, che hanno complicato i piani dei bianconeri. In campionato la distanza dall'Inter al primo posto in classifica è di otto punti, con i bianconeri terzi a quattro lunghezze dal Milan al secondo posto: La Juventus deve ancora recuperare la partita contro il Napoli dello scorso anno, prima vinta a tavolino poi rinviata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, ma Ronaldo e compagni non possono più permettersi passi falsi.

Un primo ostacolo arriverà già sabato sera, quando i bianconeri saranno ospiti dell'Hellas Verona con ancora un gran numero di indisponibili. Cuadrado, Bonucci e Chiellini sono infortunati, e con la squalifica di Danilo in difesa saranno disponibili solo De Ligt e Demiral. Cuadrado anche non sarà della partita, cosi come Arthur e Dybala, ancora alle prese con i loro problemi. Alvaro Morata invece stringerà i denti visto anche che la sua condizione migliora, e dovrebbe essere del match. Dopo l'allenamento di ieri la squadra si ritroverà questa mattina alla Continassa, dove agli ordini di Andrea Pirlo continuerà a preparare la gara di sabato, importante sfida in vista del proseguo del campionato e della rincorsa al primo posto occupato dalla squadra allenata da Antonio Conte.