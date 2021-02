Demiral applaude Fagioli alla sua maniera: “Lavori sempre troppo. Qualità top”

Il difensore ha commentato il post del baby talento bianconero

Grazie alla vittoria ottenuta ieri sera nella sfida contro il Crotone, la Juventus tiene ancora accese le possibilità di rimonta per andare a conquistare quello che sarebbe il decimo scudetto consecutivo. E' tornato a brillare Cristiano Ronaldo che, dopo un periodo non particolarmente entusiasmante, ha trascinato i suoi al successo con una doppietta d'autore, realizzando due reti praticamente in fotocopia. Ora i bianconeri non dovranno commettere ulteriori passi falsi se vorranno restare incollati alle due milanesi e soprattutto, sono costretti a vincere la partita di recupero contro il Napoli che, potrebbe portare la Vecchia Signora a sole 5 lunghezze dalla vetta.

Ma quella di ieri è stata anche una serata storica per la Juve, in primis per la presenza numero 654 di Gigi Buffon che, lo catapulta in cima alla classifica di quelli che hanno totalizzato piu apparizioni nei maggiori 5 campionati europei. Poi c'è stata anche la consacrazione e l'esordio in Serie A del gioiellino bianconero Nicolò Fagioli, classe 2002 e che, sta incantando tutti gli appassionati di questo sport. Dopo aver brillato nella gara di Coppa Italia contro la Spal, si è infatti preso la scena anche nei 20 minuti finali che gli sono stati concessi da Pirlo. Tantissimi sono stati i complimenti indirizzati a lui al termine del match, come quelli fatti dai suoi compagni sui social e che si possono leggere sotto al post pubblicato dallo stesso Fagioli che scrive: "22 febbraio. Emozione unica. Esordio in Serie A con la maglia piu bella che c'è". Tra i vari commenti ricevuti, non poteva mancare quello del suo compagno di squadra Demiral che, ha prontamente risposto alla sua maniera: "Bravo Fagioli. Sempre troppo lavoro perchè tu qualità top". E' arrivata immediata la replica del centrocampista che ha risposto così: "Tu però sempre top è". Questo fa capire anche quanto Fagioli si sia integrato benissimo all'interno della sua 'nuova' squadra.