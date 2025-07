Juventus, il report dell’allenamento di ieri

Il report della giornata di allenamento di ieri del ritiro juventino, pubblicato sul sito ufficiale del club.

È arrivato il consueto resoconto giornaliero della giornata di allenamento della Juventus, pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero.

La nota ufficiale della Juventus

“Altra giornata di doppia seduta per i bianconeri, che continuano la preparazione pre stagionale, e che da sabato, dopo l’amichevole del mattino con la Reggiana al Training Center, si trasferiranno in Germania, come lo scorso anno a Herzogenaurach, per proseguire il lavoro.

Questa mattina la seduta si è svolta in palestra, dedicata quindi alla forza.

Nel tardo pomeriggio come ormai consuetudine secondo allenamento in campo, improntato su tecnica e possesso palla, per concludere con una serie di partitelle”.

Infine, appuntamento a domani, con la conferenza stampa di presentazione di Jonathan David, con la la Juventus che specifica come e dove seguirla:

“Domani giorno libero per il gruppo, ma alle 14.30, all’Allianz Stadium, è prevista la presentazione ai media di Jonathan David. Conferenza stampa come sempre live, previa registrazione free, su Juventus.com”.