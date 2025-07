Juventus, oggi alle 14:30 la conferenza di presentazione di David

Tutte le informazioni su come seguire la conferenza stampa di presentazione del neo-acquisto della Juventus.

È finalmente arrivato il momento: Jonathan David è diventato ufficialmente un calciatore della Juventus da ormai quasi un mese, e oggi alle 14:30 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’attaccante canadese, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Lille.

Orario e dove seguire la conferenza

A chiarire tutti i dettagli legati a orario e piattaforma su cui seguire in diretta l’evento ci ha pensato in prima persona la Juventus, che al resoconto dell’allenamento di ieri ha aggiunto come postilla:

“Alle 14.30, all’Allianz Stadium, è prevista la presentazione ai media di Jonathan David. Conferenza stampa come sempre live, previa registrazione free, su Juventus.com”.

Nello specifico, la conferenza stampa si terrà all’interno della sala stampa dell’Allianz Stadium di Torino, casa del club bianconero.