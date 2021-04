Juventus, il report dell’allenamento: continua il lavoro verso l’Atalanta

Le ultime sulla situazione in casa bianconera

redazionejuvenews

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito il resoconto della seduta di allenamento di questa mattina alla Continassa: "Si avvicina l’impegnativa trasferta contro l’Atalantaper i bianconeri, che scenderanno in campo a Bergamo domenica pomeriggio alle 15. Come è accaduto durante la seduta di ieri, il gruppo, sceso in campo in mattinata alla Continassa, si è dedicato anche oggi alle esercitazioni focalizzate sulla tattica. Domani, l’appuntamento per i bianconeri al Training Center è fissato ancora una volta al mattino".

Per quanto riguarda la formazione dei bianconeri che dovrebbe scendere in campo, mister Andrea Pirlo appare intenzionato a non stravolgere lo schieramento che bene ha fatto contro il Genoa. Tra i pali conferma per Szczesny che, dopo i brutti errori nel derby e la panchina con il Napoli in favore di Buffon, si è ripreso il posto. Davanti all'estremo difensore polacco linea difensiva a quattro con Cuadrado e Danilo (favorito su Alex Sandro) ad agire sulle due fasce, con De Ligt e Chiellini che dovrebbero invece formare la coppia centrale (occhio però alle quotazioni di Bonucci, in netto rialzo).

A centrocampo Arthur favorito su Rabiot per fare coppia con Bentancur in mediana, mentre Kulusevski e l'intoccabile Chiesa dovrebbero essere schierati sugli esterni. In avanti, l'unico sicuro del posto è Cristiano Ronaldo. Ballottaggio tra Morata (al momento favorito) e Dybala per un posto accanto al numero 7 portoghese. L'attuale situazione di classifica vede la Juventus al terzo posto con 62 punti, uno solo in più rispetto agli uomini di Gasperini al momento quarti. Sfida dunque delicata e dal sapore europeo quella che, domenica alle ore 15.00, andrà in scena al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Vincendo, i bianconeri metterebbero una prima ipoteca per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In caso contrario, Cr7 e compagni rischiano di sprofondare in classifica.