Van Hanegem: “De Vrij è chiaramente migliore di De Ligt”

Le parole dell'ex calciatore olandese

redazionejuvenews

Continua il lavoro alla Continassa per la Juventus, che si sta peparando in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di domenica pomeriggio. I bianconeri, dopo le debacle contro Benevento e Torino, si sono rialzati ottenendo due successi consecutivi in campionato contro Napoli (nel recupero della gara che si sarebbe dovuta giocare il 4 ottobre) e Genoa. Due vittorie per un totale di sei punti che hanno rilanciato Cristiano Ronaldo e compagni al terzo posto in classifica in pienza zona per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I ragazzi di Gasperini, però, sono dietro di un solo punto e la sfida del "Gewiss Stadium" si preannuncia quindi delicatissima per entrambe le compagini.

In questo finale di stagione, che vedrà i campioni d'Italia in carica impegnati anche nella finale di Coppa Italia proprio contro la formazione orobica, Andrea Pirlosi gioca il futuro in panchina. Il mancato raggiungimento di un posto nella massima competizione europea e una sconfitta in finale di Coppa, molto probabilmente, porterebbero all'esonero, con la Juve poi costretta a cercare un nuovo allenatore in vista della prossima annata. Prima, ovviamente, bisogna però scendere in campo. Rispetto all'ultima uscita, il tecnico sembra indirizzato a proprorre pochi cambiamenti di formazione.

Tra i pali confermato Szczesny, che si è ripreso il posto dopo gli errori nel derby. Davanti a lui la linea difensiva a quattro con Cuadrado e Danilo sulle facse, mentre De Ligt e Chiellini dovrebbero formare la coppia centrale (ma attenzione a Bonucci). A centrocampo, in mediana, Bentancur e Arthur, con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. In avanti, con Ronaldo, Morata è favorito su Dybala. Intanto, nella sua consueta rubrica per Algemeen Dagblad, l'ex calciatore della Nazionale olandese Willem Van Hanegem ha voluto paragonare due sue connazionali: proprio il bianconero De Ligt e De Vrij. Per Van Hanegem non c'è storia: "Sembra che molte persone non vogliano vederlo, ma De Vrij è nettamente migliore di De Ligt".