Problemi per CR7: in dubbio per Juventus-Lazio

Il portoghese potrebbe saltare il match di stasera

Stasera la Juventus affronterà la Lazio nell'anticipo serale di Serie A. Match fondamentale per il cammino dei bianconeri, che hanno bisogno di accumulare vittorie per tentare di rimanere in corsa per lo Scudetto. La Juve, già falcidiata dagli infortuni, rischia di scendere in campo senza il suo uomo più prezioso. In queste ore, Cristiano Ronaldo avrebbe accusato un piccolo problema fisico che potrebbe tenerlo in panchina contro i biancocelesti. L'impiego del portoghese resta in dubbio, con Pirlo che dovrà necessariamente pensare anche al prossimo impegno di Champions League contro il Porto. Da capire la reale entità dell'infortunio di CR7, che potrebbe essere rischiato dal primo minuto oppure tenuto a riposo.

Lo staff bianconero cercherà sicuramente di recuperarlo, visto che nemmeno Morata sembrerebbe ancora pronto per i 90'. Il fenomeno portoghese è l'unico vero attaccante a disposizione di Pirlo, che dovrà ancora contare sull'adattamento da centravanti di Kulusevski. In caso di forfait, Ronaldo si aggiungerebbe al già lunghissimo elenco di indisponibili dei bianconeri. A Pirlo mancano già Chiellini, Arthur, Dybala e Bonucci. Mentre in questi giorni si è dovuto fermare a causa del Covid anche Bentancur. Perdere anche Ronaldo ridimensionerebbe decisamente le ambizioni dei bianconeri, costretti a scendere in campo con un assetto decisamente diverso, per usare un eufemismo, da quello ideale. Contro un avversario ostico come la Lazio, sarebbe stato ovviamente preferibile poter contare su un CR7 al top della condizione. Curiosità su quale schieramento potrebbe inventare Pirlo in caso di forfait del numero 7, perno intorno a cui ruotano tutte le soluzioni offensive della Juventus. Se nemmeno Morata sarà in condizione di scendere in campo dal primo minuto, Pirlo potrebbe trovarsi costretto ad abbandonare il 4-4-2. Poco fa la Juventus ha pubblicato la llista dei convocati, tra cui compare anche Ronaldo. Ciò fa pensare che il portoghese possa quantomeno essere a disposizione per uno spezzone di partita.