Juventus, il gol di Yildiz visto dalla Ref Cam – VIDEO

La Lega Serie A ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video riguardante l'azione del secondo gol segnato da Yildiz

Il derby Juventus–Inter di ieri sera è destinato a entrare nella storia. Oltre all’esplosivo 4-3 firmato da Adzic poco prima del triplice fischio, è stato infatti il primo derby d’Italia che ha visto l’arbitro utilizzare la Ref Cam, la mini-telecamera indossata dal direttore di gara Andrea Colombo durante i novanta minuti disputati tra bianconeri e nerazzurri.

Da questo punto di vista, per mettere in luce il valore e l’efficacia di questa soluzione tecnologica, la Lega Serie A ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram l’azione del secondo gol segnato dalla Juventus grazie alla prodezza di Yildiz ripresa proprio dalla mini-telecamera indossata dall’arbitro Colombo. Di seguito, il video pubblicato dalla Lega Serie A sul suo profilo Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DOktNGvjDKj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==