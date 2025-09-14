Juventus, il gol di Yildiz visto dalla Ref Cam - VIDEO - JuveNews.eu
Home > Juve News

Juventus, il gol di Yildiz visto dalla Ref Cam – VIDEO

Stefania Palminteri
14 Settembre, 12:30
La Lega Serie A ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video riguardante l'azione del secondo gol segnato da Yildiz

Il derby JuventusInter di ieri sera è destinato a entrare nella storia. Oltre all’esplosivo 4-3 firmato da Adzic poco prima del triplice fischio, è stato infatti il primo derby d’Italia che ha visto l’arbitro utilizzare la Ref Cam, la mini-telecamera indossata dal direttore di gara Andrea Colombo durante i novanta minuti disputati tra bianconeri e nerazzurri.

Da questo punto di vista, per mettere in luce il valore e l’efficacia di questa soluzione tecnologica, la Lega Serie A ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram l’azione del secondo gol segnato dalla Juventus grazie alla prodezza di Yildiz ripresa proprio dalla mini-telecamera indossata dall’arbitro Colombo. Di seguito, il video pubblicato dalla Lega Serie A sul suo profilo Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DOktNGvjDKj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 14 Settembre, 12:00
Juventus, come sta Conceicao? Ecco come vuole gestirlo Tudor
L'esterno portoghese non era stato convocato nella gara contro l'Inter. Ecco come il tecnico croato potrebbe gestirlo per i prossimi impegni
Edoardo Pettinelli - 14 Settembre, 11:30
Juventus, Zhegrova punta il Verona? Le ultime sul kosovaro
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 11:00
Juventus, testa al Dortmund: ecco chi sembra certo di scendere in campo
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 10:30
Yildiz sempre più leader tecnico della Juventus, e sul rinnovo…
Edoardo Benedetti - 14 Settembre, 10:00
Juventus-Inter, Adzic raggiunge uno storico record: ecco di cosa si tratta
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 09:30
Juventus, Tudor vuole correggere due aspetti: ecco quali
Edoardo Pettinelli - 14 Settembre, 09:00
Juventus, contro l’Inter la panchina ha fatto la differenza
x