Juventus-Inter, Adzic raggiunge uno storico record: ecco di cosa si tratta
Home > Juve News

Juventus-Inter, Adzic raggiunge uno storico record: ecco di cosa si tratta

Edoardo Benedetti
14 Settembre, 10:00
La Juventus si porta a casa tre punti importantissimi contro l'Inter grazie alla prodezza di Adzic. Quest'ultimo ha registrato un record

La Juventus si porta a casa il derby d’Italia: l’Inter -viceversa- cade quasi a ridosso del triplice fischio, battuta attraverso una magia di un giocatore voglioso di scrivere la storia del club bianconero, vale a dire Vasilije Adzic. Il giovane calciatore montenegrino, subentrato ieri al posto di Koopmeiners intorno al 74esimo minuto, grazie a una stupenda conclusione dalla distanza è riuscito a consegnare alla Juventus di Igor Tudor quei tre punti utili non solo imporsi sull’Inter, ma anche per confermare l’ottima partenza bianconera registrata in questo inizio di stagione.

Un gol, quindi, che ha permesso al classe 2006 di vivere un’emozione gigantesca, e che gli consente al tempo stesso di entrare nella storia. In effetti, con il sigillo finale realizzato ieri sera, il montenegrino conquista uno storico record, vale a dire quello di essere il più giovane straniero di sempre a segnare nel derby d’Italia.

Leggi anche

redazionejuvenews · 14 Settembre, 11:00
Juventus, testa al Dortmund: ecco chi sembra certo di scendere in campo
Dopo aver vinto il derby d'Italia contro l'Inter, per la Juventus si presenta subito un appuntamento importante, ovvero la Champions League
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 10:30
Yildiz sempre più leader tecnico della Juventus, e sul rinnovo…
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 09:30
Juventus, Tudor vuole correggere due aspetti: ecco quali
Edoardo Pettinelli - 14 Settembre, 09:00
Juventus, contro l’Inter la panchina ha fatto la differenza
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 02:52
TUDOR parla dopo Juve-Inter: “Vi dico che…”
Stefania Palminteri - 13 Settembre, 18:04
RIVIVI IL LIVE | Juventus-Inter 4-3! Bianconeri primi in classifica
Cristiano Passa - 13 Settembre, 17:19
Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Vlahovic!
x