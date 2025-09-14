Juventus-Inter, Adzic raggiunge uno storico record: ecco di cosa si tratta

La Juventus si porta a casa il derby d’Italia: l’Inter -viceversa- cade quasi a ridosso del triplice fischio, battuta attraverso una magia di un giocatore voglioso di scrivere la storia del club bianconero, vale a dire Vasilije Adzic. Il giovane calciatore montenegrino, subentrato ieri al posto di Koopmeiners intorno al 74esimo minuto, grazie a una stupenda conclusione dalla distanza è riuscito a consegnare alla Juventus di Igor Tudor quei tre punti utili non solo imporsi sull’Inter, ma anche per confermare l’ottima partenza bianconera registrata in questo inizio di stagione.
Un gol, quindi, che ha permesso al classe 2006 di vivere un’emozione gigantesca, e che gli consente al tempo stesso di entrare nella storia. In effetti, con il sigillo finale realizzato ieri sera, il montenegrino conquista uno storico record, vale a dire quello di essere il più giovane straniero di sempre a segnare nel derby d’Italia.