Juventus, la settimana delle giovanili tra gioie e dolori

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti i risultati delle squadre giovanili, tra vittorie importanti e sconfitte inaspettate.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutti i risultati delle rappresentanze giovanili, tra successi e sconfitte. Ecco il report: "UNDER 19 FEMMINILE Amichevole di prestigio a Berna, in Svizzera, per la Primavera di Coach Piccini in un fantastico palcoscenico: lo Stadion Wankdorf, meglio noto come Stade de Suisse. Test match per le nostre bianconere nella casa dello Young Boys proprio contro le pari età della formazione giallonera. L'incontro amichevole, andato in scena mercoledì 29 marzo ha visto il successo delle svizzere per 3-0. Da segnalare l'esordio con l'Under 19 di Michela Mariotti, classe 2008, Eleonora Ferraresi e Rebecca Perfetti, entrambe classe 2007. UNDER 17 FEMMINILE Vittoria interna sulle pari età della Sampdoria per l'Under 17 di Mister Scrofani che si impone 2-0 contro le blucerchiate nella settima giornata della Fase Interregionale del campionato di categoria. Di Ferraresi e Mariotti le reti che hanno deciso il match in favore delle bianconere.

UNDER 17 MASCHILE Pokerissimo bianconero nel Derby della Mole Under 17. Vittoria straripante della squadra allenata da Mister Panzanaro che si è imposta 2-5 sul campo del Torino nel match valevole per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di categoria. La doppietta di Piccinin e quella di Finocchiaro e il gol di Merola, dalla panchina, regalano un successo pesante ai nostri bianconeri. Per i pari età granata a nulla è valsa la doppietta di Raballo che ha provato ad accorciare le distanze per due volte, prima sull'1-2 e poi sul 2-3.

UNDER 16 MASCHILE Sconfitta interna per l'Under 16 di Mister Rivalta che si arrende 0-2 alla capolista Parma nella penultima giornata della regular season. In gol, per gli emiliani, Iuliani e Plicco. In settimana la nostra Under 16 aveva ospitato allo Juventus Training Center di Vinovo i pari età del Lione per un test match di alto livello conclusosi con la vittoria di misura dei francesi per 1-2. UNDER 15 FEMMINILE È un successo prezioso quello ottenuto dall'Under 15 di Mister Vood nella Fase Interregionale del campionato di categoria. Le bianconere si sono imposte 1-3 in trasferta sul campo delle pari età della Sampdoria grazie alle reti di Bertero, Fabozzi e Piccardi. UNDER 15 MASCHILE Cade 0-2 in casa anche l'Under 15 di Mister Benesperi contro i pari età del Parma nella penultima giornata della regular season. Un gol per tempo per gli emiliani che sono riusciti a trovare la via della rete con Maglione nel primo tempo e con Atraoui nella ripresa".