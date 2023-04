Mercato Juve / Allegri dice sì a Frattesi e chiede altri due colpi: ecco i nomi

Sempre più vicina la zona Champions per una Juventus che intravede l’ennesima impresa della sua gloriosa storia. Intanto, però, c’è una stagione da programmare e un nuovo ciclo da far partire. Non è un segreto che i vertici dirigenziali stiano lavorando da settimane al mercato estivo, con il chiaro obiettivo di consegnare ad Allegri una rosa che possa dar vita a nuovi anni di vittorie in Italia e non solo. E, in questo senso, sarebbe già stato individuato il primo colpo.

Tutto su Davide Frattesi. È questo il primo nome per il centrocampo in casa Juventus, come vi abbiamo più volte raccontando. Il centrocampista del Sassuolo è considerato l’investimento perfetto: grande quantità e qualità in mezzo al campo con un prezzo non ancora proibitivo e uno stipendio abbordabile. Il nome ideale per Allegri che avrebbe già dato il suo benestare. Per i bianconeri ci sarà allora da fare i conti con una folta concorrenza ma, intanto, attenzione: arrivano notizie decisive su altri due nomi <<<