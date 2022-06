Il punto sui bianconeri in Nazionale

I campionati sono finiti e i giocatori hanno raggiunto le rispettive Nazionali per le partite di Nations League che hanno preso il via da ieri sera

Archiviati i campionati, per i giocatori della Juventus , ma anche delle altre squadre, l'ultimo sforzo prima delle vacanze è rappresentato dalle partite con le rispettive Nazionali , con molte squadre che saranno impegnate nella Nations League, che ha preso il via ieri sera. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha ricordato gli impegni dei suoi giocatori con le rispettive Nazionali di appartenenza , che lasceranno dopo le partite nelle prossime settimane.

"Ieri in campo molti azzurri bianconeri a festeggiare l'ultima in Nazionale di Capitan Chiellini: un match a Londra, contro l'Argentina, denominato la "Finalissima", che la nazionale sudamericana ha vinto con un netto 3-0 (firmato Martinez, Di Maria e Dybala). Chiello ha fatto coppia difensiva con Bonucci, in campo durante il match Bernardeschi e Locatelli. al di là del risultato, quello che davvero conta di questo match è la festa per Giorgio.