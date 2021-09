Gazzetta: “JUVENTUS 6,5: via CR7, non può bastare Kean”

Oggi la Gazzetta dello Sport ha giudicato i trasferimenti di tutte le squadre di Serie A. 6,5 per la Juventus.

L'estate è giunta al termine e ieri sera sono andati in scena le ultime cessioni e gli ultimi acquisti per le venti squadre di Serie A. Alcune squadre si sono rinforzate, altre indebolite, tutte hanno cambiato molte il loro 11 iniziale. L'acquisto più importante della Juventus è senza ombra di dubbio Massimiliano Allegri, richiamato sulla panchina bianconera per vincere e far dimenticare le ultime stagioni non esaltanti. Per il resto, la scena se l'è sicuramente presa Cristiano Ronaldo, che ha lasciato Torino per trasferirsi a Manchester, sponda United. Menzione d'onore per Manuel Locatelli, che prima di passare alla Juventus è stato corteggiato per settimane e settimane. Oggi la Gazzetta dello Sport ha giudicato i trasferimenti di tutte le squadre di Serie A. Ecco il voto della Juventus: