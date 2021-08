Barzagli: “E’ stata una Juve brutta. C’è pressione ad indossare quella maglia”

L'ex difensore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni

Regna il malumore in casa Juve dopo la seconda uscita stagionale che, non ha portato ancora alla prima vittoria dei bianconeri in questo campionato. Dopo il passo falso di Udine infatti, la squadra allenata da Massimiiano Allegri non è riuscita a superare il neopromosso Empoli all'Allianz Stadium, concedendo di fatto la prima e storica vittoria dei toscani a Torino. Quella che si è vista è stata una squadra ben organizzata solo per i primi 20 minuti di gioco, con ritmi elevati e manovre fluide realizzate dagli interpreti bianconeri che, si vedono superare al 27' minuto di gioco grazie alla rete rocambolesca di Mancuso.