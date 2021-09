Ronaldo: “Lasciare la Juventus? La miglior decisione che io abbia preso”

Intervistato sui canali ufficiali del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha parlato del suo trasferimento dalla Juventus al club inglese.

Su Sir Alex Ferguson e la sua prima esperienza al Manchester United, CR7 ha rivelato: " Ho una storia fantastica con questo fantastico club. Ero qui a 18 anni e ovviamente sono così felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Quindi sono davvero contento e non vedo l'ora di giocare la mia prima partita. Come tutti sanno, da quando ho firmato per il Manchester [United] a 18 anni, Sir Alex Ferguson è stata la chiave. Ricordo ancora quando ero allo Sporting Lisbona e giocavamo contro il Manchester. Per me Sir Alex Ferguson è come un padre nel mondo del calcio. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molte cose, e nella mia vita ha avuto un ruolo importante. Abbiamo un rapporto speciale, ci teniamo sempre in contatto, è una persona incredibile. Gli voglio davvero molto bene ed è stato fondamentale per me".

Chiosa finale su Solskjaer, allenatore della squadra inglese: "Beh, abbiamo fatto due chiacchiere, ma ovviamente avrò tempo per parlare con lui faccia a faccia, per sapere cosa si aspetta da me. Come sai ho giocato con lui per due o tre anni al Manchester United quindi ho un buon rapporto con lui ma ora con un ruolo diverso, io sono un giocatore e lui è un allenatore. Ma non importa, il mio rapporto con lui è ottimo e come dicevo prima, sono a Manchester per aiutare la squadra a raggiungere i suoi risultati e l'allenatore può contare su di me per quello che vuole. Quindi sono disponibile per tutto".