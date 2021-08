Juventus: fumata grigia per Locatelli

DA definire gli ultimi dettagli

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio del campionato, in programma il 22 agosto alla Dacia Arena di Udine. Gli uomini di Massimiliano Allegri avranno questa sera un ultimo test a disposizione, prima dell'inizio delle vere ostilità. Ospite di un Allianz Stadium riaperto al pubblico al 50% della capienza, arriverà l'Atalanta di Gasperini, con Allegri che vuole mettere in condizione i giocatori.

La Juventus ha cambiato i termini del prestito in un solo anno, non più in due stagioni. E ora si stanno sistemando gli ultimi dettagli intorno al prezzo stabilito per il cartellino del giocatore: 35 milioni di euro. L'offerta originaria della Juventus era quella di un prestito biennale per 5 milioni, obbligo di riscatto che scattava alla qualificazione Champions nella seconda stagione per 20, 7 milioni di bonus, percentuale sulla rivendita del 25%. Le due società si sono date appuntamento alla prossima settimana, quando si dovrebbe chiudere il passaggio di Locatelli alla Juventus, dove ritroverà Massimiliano Allegri che lo ha lanciato per primo in Serie A. Una volga chiuso l'accordo con il Sassuolo, quello con il giocatore la Juventus lo ha già in mano, e Locatelli potrà coronare il suo sogno di vestire la maglia bianconera, dopo un grande Europeo che lo ha consacrato ad alti livelli.