Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus Women

Altra disfatta dopo quella di Barcellona

La Juventus Women ha perso la seconda amichevole consecutiva dopo quella contro il Barcellona, che ha visto le ragazze di Joe Montemurro subire un sonoro 6-0: , le bianconere hanno perso sul campo di Vinovo contro il Pomigliano per 1-3, in una partita giocata male dalle calciatrici.

I primi minuti si sviluppano secondo le attese; la partita la fa la Juve, con il Pomigliano basso e pronto a ripartire. Dopo vari tentativi, al 10’, arriva il vantaggio: azione di Bonfantini e cross per Girelli, che spinge in porta il pallone. La stessa Bonfantini ha poco dopo l’occasione per raddoppiare, ma spara alto. Accarezza il 2-0 anche Bonansea, senza trovare la porta, poi è il turno di Staskova, con lo stesso esito. A ridosso dell’intervallo, all’improvviso pareggia il Pomigliano con Cox, che arriva prima di tutte sulla respinta di Aprile.

Il gol dà energia alle campane, che escono dagli spogliatoi più aggressive e al 54’ spaventano la Juve con un doppio tentativo di Ippolito, neutralizzato da Aprile. Due minuti più tardi la Juve ha l’occasione per tornare avanti. Bonfantini stesa in area: calcio di rigore. Sul dischetto va Cristiana Girelli, che però si fa neutralizzare la conclusione da Cetinja. Passano pochi minuti e il Pomigliano si porta in vantaggio: contropiede condotto da Tudisco, Moraca non sbaglia.