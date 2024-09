Juventus, il focus sulla Champions: il punto sullo Stoccarda

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con lo Stoccarda.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Champions. Ecco il comunicato: “Dopo PSV Eindhoven e RB Lipsia, il cammino della Juventus in Champions League proseguirà con il match casalingo contro lo Stoccarda e come in occasione delle precedenti due sfide anche in questo caso si tratterà di una gara inedita.

Non ci sono precedenti europei tra le due squadre, ma lo Stoccarda nella sua storia ha già affrontato 13 volte squadre italiane: sette volte in Coppa UEFA – l’attuale Europa League – raccogliendo 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, due volte nella Coppa Intertoto (1 vittoria e 1 sconfitta per i tedeschi), due volte nella Coppa delle Fiere (1 pareggio e 1 sconfitta) e più recentemente in Europa League, in un doppio confronto contro la Lazio nella stagione 2012/2013 che ha visto la formazione biancoceleste imporsi in entrambe le gare. A differenza del RB Lipsia, nato nel primo decennio di questo millennio, lo Stoccarda ha una storia antichissima alle spalle”.

Il percorso dei tedeschi

“Fondata il 9 settembre 1893 con la denominazione di Stuttgart FV 93, la società si fuse con il Kronen-Club Cannstatt – squadra che venne fondata inizialmente come società di rugby – il 2 aprile 1912 e successivamente cambiò nome in VfB Stuttgart 1893 e.V.. I colori sociali del club sono il bianco e il rosso, con una banda rossa sul petto. I giocatori sono chiamati “I Rossi” – “Die Roten” in tedesco – in opposizione ai rivali locali dello Stuttgarter Kickers, soprannominati “I Blu”.

Come detto, è una delle squadre più antiche di Germania e nel corso della sua storia ha vinto 5 volte la Bundesliga, chiudendo per cinque volte al secondo posto – l’ultima volta in ordine temporale proprio nella stagione 2023/2024 –, 3 volte la Coppa di Germania e 1 volta la Supercoppa di Germania. I titoli in bacheca per quanto riguarda la Supercoppa di Germania sarebbero potuti essere due, ma proprio all’inizio della stagione in corso lo Stoccarda è uscito sconfitto dalla sfida contro il Bayer Leverkusen soltanto ai calci di rigore. A livello europeo lo Stoccarda vanta due vittorie nella Coppa Intertoto.

LO STOCCARDA NELLA STAGIONE 2024/2025 Quanto successo in Supercoppa di Germania ve lo abbiamo già raccontato, ma la stagione dello Stoccarda è iniziata anche in Bundesliga e per la 58ª volta nella sua storia parteciperà al massimo campionato tedesco. L’avvio della squadra allenata da Sebastian Hoeneß non è stato dei migliori con un solo punto raccolto dopo le prime due giornate con quattro reti messe a segno, ma sei incassate. Più nel dettaglio: esordio con sconfitto a Friburgo, 3-1 dopo essere riusciti a passare in vantaggio dopo appena due giri di orologio, e pareggio pirotecnico per 3-3 tra le mura amiche subendo la rimonta del Magonza, quest’ultimo prima sotto 2-0 e poi 3-2″.