Juventus, il focus sulla Fiorentina in vista del match di domani

La Juventus ha pubblicato un approfondimento sulla Fiorentina, avversario della semifinale di Coppa Italia.

Il sito della Juventus, in previsione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha pubblicato un approfondimento sulla squadra viola: "La Fiorentina potrebbe raggiungere la Finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2013/14, quando superò l'Udinese in semifinale, ma venne battuta dal Napoli nell'ultimo atto; da allora, la Viola è stata eliminata nelle due occasioni in cui ha raggiunto questa fase: nel 2018/19 dall'Atalanta e nel 2014/15, proprio dalla Juventus. La Fiorentina non ha superato il turno in tre delle quattro semifinali disputate in Coppa Italia dall’inizio dello scorso decennio (fa eccezione la doppia sfida contro l’Udinese nel 2013/2014), dopo che era riuscita ad approdare in finale nelle precedenti tre occasioni in cui ha partecipato a questa fase della competizione."

La Fiorentina ha vinto le ultime tre trasferte di Coppa Italia (tra cui le due di questa stagione); è dall’agosto 1996 che la formazione toscana non infila almeno quattro successi consecutivi fuori casa nella competizione (sei in quel caso). La Fiorentina ha perso soltanto una volta nelle ultime sette trasferte (2N) disputate in tutte le competizioni, cogliendo ben quattro vittorie in questo parziale (tra cui l’ultima in Coppa Italia a Bergamo e l’ultima in campionato a Napoli). Prima dello 0-1 nel match d’andata, la Fiorentina era andata a segno in tutte le precedenti 15 partite di Coppa Italia (39 gol in totale - 2.6 di media a match). Con 53 conclusioni a testa, Juventus e Fiorentina sono le due squadre che hanno tentato più tiri in Coppa Italia nel 2022; i bianconeri contano, però, cinque conclusioni nello specchio più della Viola (26 v 21) e più di qualsiasi altra squadra nel periodo. La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più reti dall’interno dell’area (11) che da fuori area (tre, come la Ternana) in questa Coppa Italia. In questa edizione della Coppa Italia, la Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti (sei) nei primi tempi di gioco. Otto dei 14 gol della Fiorentina in questa edizione della Coppa Italia sono stati segnati su sviluppi di palla inattiva; la Viola è la squadra che ha realizzato più reti (14) in generale in questa edizione della competizione.

Krzysztof Piatek ha realizzato 12 reti in 10 presenze complessive in Coppa Italia tra Genoa, Milan e Fiorentina; mentre i suoi primi nove centri nella competizione tra rossoblù e rossoneri sono arrivati tutti in casa, i tre con la Viola nel 2022 sono stati tutti realizzati in trasferta. Il polacco ha già segnato una rete contro la Juventus, il 6 aprile 2019, con la maglia del Milan, in Serie A, in una sconfitta per 2-1. Dal 2018/19 (sua prima partecipazione alla Coppa Italia), Krzysztof Piatek è il giocatore che ha segnato più gol (12) in Coppa Italia - l’attaccante viola, infatti, ha realizzato nella competizione quattro delle sue sette marcature multiple nel calcio italiano: un poker seguito da tre doppiette. José Callejón ha segnato quattro gol e fornito cinque assist contro la Juventus contando tutte le competizioni; tutte le sue partecipazioni sono state con la maglia del Napoli - nel suo periodo in Italia ha fatto meglio soltanto contro il Torino (10: quattro reti e sei passaggi vincenti). Nikola Milenkovic ha realizzato in Coppa Italia gli ultimi due gol con la maglia della Fiorentina (contro il Benevento e l’Atalanta); nessun difensore ha fatto meglio nella competizione in questa stagione - il difensore viola ha già realizzato una rete contro la Juventus, nella sconfitta per 2-1, del 20 aprile 2019, in Serie A. L’unica rete realizzata da Giacomo Bonaventura contro la Juventus è arrivata il 23 dicembre 2016, in Supercoppa Italiana, con la maglia del Milan; la squadra rossonera vinse ai rigori quell’incontro. Dovesse scendere in campo, Gaetano Castrovilli giocherebbe la sua 100ª gara in tutte le competizioni con la Fiorentina. Sia Pietro Terracciano che Riccardo Sottil distano una presenza dalle 50 gare con la Fiorentina in tutte le competizioni. Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si sono incontrati soltanto due volte da allenatori: il tecnico bianconero ha avuto la meglio in entrambe le occasioni (Serie A e Coppa Italia di questa stagione) grazie a un gol nel finale (Cuadrado in campionato, autorete di Venuti nella gara di andata). Vincenzo Italiano ha sempre perso contro la Juventus; l’attuale tecnico dei viola ha incrociato i bianconeri quattro volte, subendo due sconfitte sulla panchina dello Spezia e due su quella dell’attuale squadra."