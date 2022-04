Mercato Juve / Sorpresa da 15 milioni, arrivano conferme: “Primi contatti”

Mercato Juve - Nuovo nome per i bianconeri.

Le strade del mercato sono infinite e la Juve lo sa bene. Ecco perché i bianconeri, nella loro continua ricerca di profili giusti sui quali puntare per il prossimo futuro, stanno battendo diverse piste differenti. Tante strade tracciate e aperte, che andranno man mano sfoltendosi. Per ora però, è giusto tenerne calde il più possibile.

Non è ancora arrivato infatti il tempo delle scelte definitive. Adesso la Juve valuta, studia i vari profili e sonda il terreno . Anche perché il prossimo mercato, pur prospettandosi importante, dovrà comunque tenere conto anche dei soliti fattori economici.

Occhio dunque alle occasioni, ma anche alle sorprese e ai talenti in rampa di lancio. Che magari ora costano ancora relativamente poco, ma che tra qualche tempo potrebbero veder impennare le loro valutazioni. Da questo punto di vista, in queste ore è spuntato un nome veramente molto interessante, per il quale la Juventus avrebbe anche avuto i primi contatti <<<