Juventus-Fiorentina, le sfide del Comunale: Rossi protagonista

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle vecchie gare con la Fiorentina, con protagonisti Rossi e Baggio.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento in vista della sfida tra i bianconeri e la Fiorentina. Ecco la nota: "I precedenti di Juventus-Fiorentina sono nettamente a favore dei bianconeri. A fronte di 20 divisioni della posta, ci sono 56 successi della Signora e 7 della Viola. Molte delle gare più intense si sono giocate allo stadio Comunale. Nella foto quella del 1979-80, con la rete di Fanna, che inaugura una sfida chiusasi sul 3-0 per i padroni di casa. SFIDE SCUDETTO Juventus-Fiorentina è una classica ed è negli anni '50 che segna già una discreta rivalità per ragioni di classifica. In quel decennio i viola si aggiudicano il primo dei loro due scudetti nel 1956. E quando la Juve prevale nel 1958, è la Fiorentina a piazzarsi al secondo posto, anche se a una distanza siderale di 8 punti (corrispondenti ai 12 attuali).

LA SCENOGRAFIA TRICOLORE Lo Juventus-Fiorentina più caro al popolo del Comunale e in particolare alla Curva Filadelfia è quello del 1981. Una scenografia tricolore, in epoche dove erano rare, accoglie le due squadre all'ingresso in campo. É l'ultima giornata di campionato: il gol di Cabrini assegna lo scudetto numero 19 alla Juve. Juventus-Fiorentina nel 1983 è un match contrassegnato fortemente dal modo di essere di Paolo Rossi. Abile nel cogliere il più piccolo errore avversario, Pablito raccoglie una respinta di Galli, lo supera e serve a Bettega il pallone dell'1-0. Sua la rete del definitivo 3-0, realizzata di destro su magistrale suggerimento di Platini.

ULTIMA GIORNATA Anche nel 1988, esattamente come 7 anni prima, Juventus-Fiorentina si gioca all'ultima giornata. Il rigore calciato da De Agostini non basta a evitare la sconfitta, che costringe la Juve a un supplemento di torneo con il derby-spareggio per accedere alla Coppa Uefa. In quella giornata emerge in viola il talento purissimo di un futuro bianconero: Roberto Baggio".