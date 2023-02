Juventus-Fiorentina, i precedenti della gara con i viola

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con la Fiorentina, parlando anche dei precedenti tra le due squadre.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento sulla gara con la Fiorentina, trattando i precedenti del match. Ecco la nota: "Dopo il bel successo sulla Salernitana, la Juventus ospita, all'Allianz Stadium, la Fiorentina. Viaggio nei precedenti tra bianconeri e viola. JUVENTUS-FIORENTINA, I PRECEDENTI Juventus e Fiorentina hanno pareggiato 53 delle 167 sfide di Serie A, i bianconeri hanno pareggiato più match solo contro il Milan (56) nel torneo – completano il quadro 79 successi dei piemontesi e 35 dei toscani. Al tempo stesso, la Juventus è la squadra che ha sconfitto più volte la Fiorentina in Serie A (79) e che nella massima serie ha realizzato più reti contro la Viola (269). La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato contro la Fiorentina (2N, 2P), dopo che aveva ottenuto nove vittorie nelle precedenti 11 gare contro la Viola in Serie A (1N, 1P). I toscani potrebbero, infatti, rimanere imbattuti in almeno tre match di fila contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2006 e il 2008 (quattro in quel caso).

Dopo il pareggio 1-1 nella gara d’andata, Juventus e Fiorentina potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dalla stagione 2010/11. L’ultima volta che la Fiorentina ha vinto un match di Serie A dopo essere andata in svantaggio di due reti risale al 20 ottobre 2013 contro la Juventus (4-2 con una tripletta di Giuseppe Rossi). JUVENTUS-FIORENTINA, I PRECEDENTI IN CASA DELLA JUVE La Juventus ha segnato 173 reti in gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, solo contro la Lazio (175) i bianconeri hanno realizzato più gol in partite interne nella loro storia nel torneo. Nelle ultime 11 partite tra Juventus e Fiorentina in casa dei bianconeri in Serie A, ben 10 successi piemontesi e solo uno toscano: lo 0-3 del 22 dicembre 2020, che rappresenta il secondo successo più largo della Fiorentina in casa della Juventus nel massimo torneo, dopo lo 0-4 del 2 ottobre 1955.

JUVENTUS-FIORENTINA, I PRECEDENTI IN NUMERI La prossima sarà la sfida numero 168 tra Juventus e Fiorentina in Serie A. Il bilancio, fin qui, è di 79 vittorie per la Juve, 53 pareggi e 35 successi viola. Sono 269 i gol segnati dalla Juve alla Fiorentina nelle sfide giocate nella massima serie. 177, invece, quelli subiti. La gara d'andata di questo campionato, a Firenze, è terminata 1-1. L'ultimo faccia a faccia all'Allianz Stadium è stato vinto dalla Juve: 1-0, rete di Cuadrado in pieno recupero".