Juventus, l’evento “Artissima Junior” si conferma un successo

Come vi abbiamo già raccontato qui, questa volta Artissima e Juventus hanno proposto un inedito episodio del progetto "Artissima Junior", con l'iniziativa "BE NET".

Sono stati tanti i momenti educativi per i bambini dai 6 agli 11 anni che hanno partecipato all'evento - 500 in totale -, ma ovviamente non sono mancati quelli di puro divertimento grazie anche e soprattutto alla presenza di Jay, la mascotte bianconera, che ha riscosso un grandissimo successo tra i più piccoli. Meglio di così non poteva proprio andare! Ci vediamo il prossimo anno!".